بلاغ يتهم زوبع بالانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 4014 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب حمزة زوبع بالانتماء لجماعة إرهابية محظورة، وهى جماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها.

وذكر محمود فى بلاغه، أن زوبع أحد القيادات الفاعلة والبارزة فى جماعة الإخوان الإرهابية يعمل كمذيع بقناة مكملين الإخوانية والمدعومة ماليا من المخابرات القطرية والتركية، يحرض ويسئ يوميا لمصر ومؤسساتها وشعبها، ويتعمد نشر أخبار كاذبة بهدف نشر الفوضى والاضطرابات وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط واحضار للهارب حمزة زوبع، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإدراجه على قائمة النشرة الحمراء، وإخطار الإنتربول الدولى للقبض عليه، وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .