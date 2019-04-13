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قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر 4 ساعات اليوم

السبت، 13 أبريل 2019 12:00 ص
قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر 4 ساعات اليوم قطع الكهرباء أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مدينة شبين القناطر، اليوم السبت، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.

 

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مدينة شبين القناطر وجميع القرى التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

 

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

 


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