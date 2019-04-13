التنمية المحلية تعلن عن مسابقة جديدة لتعيين رؤساء أحياء ومدن فى المحافظات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن إجراء مسابقة جديدة للقيادات المحلية بالمحافظات، تشمل رؤساء أحياء ومدن ومراكز فى جميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن التقديم للمسابقة سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 إبريل الجارى، ولمدة شهر وسيتم إجراء اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين وسيتم الاختيار عن طريق لجنة القيادات بالوزارة برئاسته وتضم 3 محافظين وخبراء متخصصين فى اللغات والحاسب الآلى ومستشار بمجلس الدولة وأمين عام الإدارة المحلية.

وأوضح شعراوى، أن التقدم للمسابقة سيكون من خلال البوابة الرسمية للوزارة mld.gov.eg وسيتم إجراء الاختبارات واختيار القيادات الجديدة بداية يونيو المقبل، مؤكداً أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتى فى إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة من الشباب المتميز والمرأة بالمناصب القيادية بالمحافظات ودفع عجلة التنمية فى كافة أنحاء مصر .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاختبارات ستتم بحيادية وشفافية كاملة لضمان اختيار قيادات تعمل على دعم الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات وتحقيق رضاهم عنها وسيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للقيادات التى سيتم اختيارها على كافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات موضحا أنه على الراغبين فى معرفة تفاصيل واختصاصات الوظائف الدخول على موقع الوزارة mld.gov.eg.