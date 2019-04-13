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استئناف الطيران بين القاهرة والخرطوم بعد توقفها بسبب احتجاجات السودان

السبت، 13 أبريل 2019 12:06 م
استئناف الطيران بين القاهرة والخرطوم بعد توقفها بسبب احتجاجات السودان طائرة مصر للطيران_ أرشيفية
كتب أحمد مصطفى
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استأنفت صباح اليوم السبت، الرحلات المصرية إلى المطارات السودانية، بعد تعليقها لمدة 24 ساعة، على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي تشهدها السودان.
 
قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن حركة الطيران بين القاهرة والخرطوم استأنفت صباح اليوم، وغادرت رحلة مصر للطيران رقم 857 متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي، وعلى متنها 140 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أخرين على مدار ساعات اليوم، موضحة أن الشركة تسير 3 رحلات يوميا إلى السودان.
 
كانت سلطة الطيران المدنى المصرى، أخطرت جميع شركات الطيران المصرية، أول أمس الخميس، بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية، إلا بعد عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل، وإرسالها إلى السلطة للحصول على الموافقة قبل التشغيل، وذلك لضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية.
 
وقامت شركة مصر للطيران، بوقف رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم من اليوم الخميس، على إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوى السوداني أمام حركة الملاحة الجوية، فى إطار الظروف الحالية التى تشهدها دولة السودان.
 
 
 

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