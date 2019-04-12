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رئيس مصلحة الجمارك يعود من أمريكا عقب مشاركته فى جولة مباحثات "التيفا"

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:38 ص
رئيس مصلحة الجمارك يعود من أمريكا عقب مشاركته فى جولة مباحثات "التيفا" السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
كتبت رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب المشاركة فى حضور الجولة الرابعة لمباحثات الإتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار ( التيفا )، والتى عقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2019 .
 
وتناولت الاجتماعات، عددا من الموضوعات منها التعاون فى مجال تسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات القياسية، والتعاون الفنى فى مجال سلامة الغذاء والمشروعات الصغيرة المتوسطة.
 
كما تم مناقشة توسيع حركة التجارة بين البلدين ونفاذ السلع الزراعية، والرسوم الإضافية التى فرضها الجانب الأمريكى على واردات الحديد والصلب والألومنيوم، وتعظيم استفادة مصر من برامج التفضيل التجارية، والتى تشمل المناطق الصناعية المؤهلة والنظام المعمم للمزايا التجارية، وكيفية دفع التعاون الفنى فى مجالات تسهيل التجارة، والتعاون الإدارى فى النواحى الجمركية.
 
على هامش الزيارة، التقى خلال الزيارة  السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية مع كبار مسئولى التعاون الدولى بإدارة الجمارك وحماية الحدود الامريكية، حيث تم بحث تعزيز وتفعيل التعاون الجمركى، وتبادل الخبرات بين البلدين بين هيئتى الجمارك فى البلدين.  
 
كما تم الإطلاع على التجربة الأمريكية فى مجال النافذة الواحدة، وأحدث أجهزة الفحص بأشعة الإكسراى وكذا أجهزة ال GPS الخاصة بتتبع الحاويات وتطبيقات الإستعلام المسبق والنشر ومناقشة ملف التجارة الإلكترونية، تم الاتفاق على عقد جلسة مشاورات في يوليو القادم لبحث مشروع الإتفاق فى المسائل الإجرائية والإدارية الجمركية بين البلدين .
 
 

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رئيس مصلحة الجمارك

أمريكا

مباحثات التيفا




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