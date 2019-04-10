محافظ كفرالشيخ: افتتاح المتحف القومى قريباً ونسبة التنفيذ 80%

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ، إنه تم البدء في استكمال متحف كفرالشيخ القومى والذى يعد صرحاً تاريخياً وحضارياً لمصر ومحافظة كفرالشيخ خاصةً، ويتم استكمال الأعمال به بالتعاون مع وزارة الآثار بتكلفة 30 مليون جنيه، تطبيقاً للبروتوكول المشترك، على مساحة 6760 م2، معلناً انه سيتم افتتاح متحف كفرالشيخ الإقليمى خلال الأشهر القليلة القادمة بنسبة تنفيذ حالية وصلت الى 80%.\

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن متحف كفرالشيخ القومى يضم أقساماً للعرض المتحفي بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها "قاعة بوتو" وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهى "قاعة العرض الرئيسية" وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيماً موضوعياَ وتاريخياً حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني بالإضافة الى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي، والقاعة الثالثة وهى "قاعة العرض الدوري" ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى "قاعة التهيئة المرئية" والندوات العلمية وتقديم بانوراما مرئية سنيمائية متكاملة عن تاريخ كفرالشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه تم انهاء مشكلة السور الخارجي لمتحف كفرالشيخ الإقليمي والفاصل بين المتحف وحديقة صنعاء وفصل حدود والشارع المشترك والتي دامت لسنوات طويلة، وتنفيذ بوابة رئيسية فاصلة بين المتحف وصنعاء لأغراض الإسعاف والمطافئ والطوارئ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على انهاء معوقات المشروعات المتوقفة وتشغيلها واستغلال أصول الدولة ورفع مستوى الخدمات والمرافق تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة انهاء المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال انشاء متحف كفرالشيخ القومى ومنها توصيل الكهرباء وأعمال الحماية المدنية، ومياه الشرب والصرف الصحى، مع إقتراح عمل بلاطات خرسانية ملونة وزيادة المساحات الخضراء بمدخل المتحف، قائلاً : " متحف كفرالشيخ القومى سيضم مختلف العلوم والمعارف والتخصصات الحضارية والتاريخية القديمة، وينقل أسلوب العرض والخدمات المتحفية من النظام التقليدى الى النظام العلمى والنوعى المعاصر ليربط الحضارة المصرية الفرعونية القديمة بتجليات المستقبل المتقدم وبناء دولة عصرية حديثة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ".

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه راجع التعديل النهائى لخريطة توزيع كاميرات المراقبة على الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمواقع الحيوية، وإنطلاق أعمال التنفيذ بمدينة كفرالشيخ كمرحلة أولى، بالتعاون مع مديرية الأمن،تفعيلاً لأهم بنود برتوكول الشركة المصرية للاتصالات ومحافظة كفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفرالشيخ ،سيتم تدريب أفراد من غرف الأزمات والمرور والجهات المختصة والمعاونة، علي تشغيل المنظومة وصيانتها، ومتابعة حالتها الفنية، بالإضافة إلي عمل منظومة تشمل نسخ احتياطية للنظام " backup "، مكلفاً بإحضار كاميرات بنظام البانوراما، ومخصصة لمراقبة الميادين الرئيسية، وعددها 8 كاميرات مراقبة، لتغطية كافة الزوايا، والوقوف علي أفضل رؤية، بزاوية 360 درجة، ومزودة بخاصية رؤية ليلية، وعمل عرض تجريبي يشمل غرف منظومة التحكم بالكاميرات ومكوناتها، لمعرفة المواصفات الفنية وتوضيح الرؤية قبل البدء في التركيب الفعلي.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد الكاميرات يصل الى 65 كاميرا، و5 غرف تحكم بالجهات المعنية بالمحافظة، وأنه لأول مرة في محافظة كفرالشيخ يتم تطبيق هذا النظام للتأمين والمراقبة لمداخل ومخارج المدينة مما يساعد الجهات الأمنية والرقابية لمتابعة كل مايحدث داخل المدينة، ومتابعة المرور وحركة السيارات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أن حماية المواطنين والمارة هي مسئوليتنا جميعاً، وأمن المواطن خط أحمر، ولن نسمح بتجاوز القانون أو انتهاك حقوق المواطنين، أو المساس بأمنهم وسلامتهم، لافتاً انه تم في هذا المخطط استخدام أحدث أجهزة كاميرات المراقبة وخطوط الربط فائقة السرعة التي تتمكن من تسجيل التحركات في هذه الميادين والشوارع والمواقع الحيوية 24 ساعة، ولا تتأثر فى حالة فصل التيار الكهربائي ولا تتلف بتعرضها للعوامل الجوية أو محاولة تعطيلها، وهى خدمة جديدة متميزة تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لأول مرة في كفرالشيخ بما يضمن أمن وسلامة المواطنين.