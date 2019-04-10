ضبط 2 من الخارجين عن القانون بحملات أمنية بالسحر والجمال

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الامن العام استهداف منطقة السحر والجمال لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث أسفرت الحملات الامنية عن ضبط ( أحد الأشخاص له محل إقامه بالتل الكبير بالإسماعيلية وآخر بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية تجارته غير المشروع.. وذلك حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزته (بندقية خرطوش و 3 طلقات من ذات العيار، 800 جرام لمخدر الهيروين، ميزان حساس، مبلغ مالى، هاتف محمول ) ، وبمواجهته إعترفبحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع.

وتمكن قطاع الامن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط ( شخصين ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وحيازتهما لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية تجارتهما غير المشروع .. وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان .. وبحوزتهما ( بندقية آلية و 15 طلقة من ذات العيار ، 700 جرام لمخدر الهيروين، 2 ميزان حساس ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول ) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.