video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 2 من الخارجين عن القانون بحملات أمنية بالسحر والجمال

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:33 م
ضبط 2 من الخارجين عن القانون بحملات أمنية بالسحر والجمال سلاح - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
واصل قطاع الامن العام استهداف منطقة السحر والجمال لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث أسفرت الحملات الامنية عن ضبط ( أحد الأشخاص  له محل إقامه بالتل الكبير بالإسماعيلية وآخر بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية تجارته غير المشروع.. وذلك حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزته (بندقية خرطوش و 3 طلقات من ذات العيار، 800 جرام لمخدر الهيروين، ميزان حساس، مبلغ مالى، هاتف محمول ) ، وبمواجهته إعترفبحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع.
 
وتمكن قطاع الامن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط ( شخصين ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وحيازتهما لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية تجارتهما غير المشروع .. وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان .. وبحوزتهما ( بندقية آلية و 15 طلقة من ذات العيار ، 700 جرام لمخدر الهيروين، 2 ميزان حساس ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول ) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس سائق وربة منزل متهمان بالاتجار فى الأطفال واستغلالهم فى أعمال النظافة بأكتوبر

حملات امنية

السحر والجمال

اخبار الحوادث

مخدرات

مداهمة السحر والجمال

سلاح

اسلحة




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة