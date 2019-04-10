رئيس حقوق الإنسان بأمن الجيزة: نستعين بمترجمين إشارة لمساعدة ذوى الإعاقة

كتب محمود عبد الراضي

قالت العميد عبير إسماعيل رئيس حقوق الإنسان بمديرية أمن الجيزة، إنه يوجد كرسى متحرك بكل قسم شرطة لمساعدة ذوى الإعاقة.

وأضافت رئيس حقوق الإنسان بالجيزة، في ندوة الشرطة في خدمة ذوى الإعاقة بأكاديمية الشرطة، أنه يوجد ضابط تابع لقسم حقوق الإنسان بأقسام الشرطة لمتابعة ذوى الاحتياجات الخاصة سواء كان مجني عليه أو متهما.

وتابعت، أنه يتم الاستعانة بمترجمين أثناء التحقيق في الوقائع التي يكون طرفها من ذوي الاحتياجات الخاصة.