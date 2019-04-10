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رئيس القومى لبحوث المياه يشارك فى مجلس المحافظين العالمى للمياه

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:17 م
رئيس القومى لبحوث المياه يشارك فى مجلس المحافظين العالمى للمياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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شارك الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه كعضو أساسي في مجلس المحافظين العالمي للمياه والدكتور مدحت عزيز – نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه للخطة البحثية في الاجتماع الأول للمجلس بعد انتخابه في شهر ديسمبر 2018.

وأشار عبد الحى إلى أن هذا الاجتماع الأول يهدف إلي التعارف بين المحافظين الجدد الذين تم انتخابهم، وقام كل من الأعضاء بعرض أنشطة الجهات والمنظمات التي يمثلونها، بالإضافة إلى مناقشة وضع الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل المستقبلية للمجلس في السنوات الثلاثة القادمة.

واستعرض عبد الحي المعاهد التابعة للمركز القومى لبحوث المياة والأنشطة التي يقوم بها المركز في دعم الخطط البحثية للوزارة وكذلك إبراز دور الوزارة وسياستها في ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها، وألقى الضوء على مؤتمر القاهرة الثاني للمياه والذي سيعقد فى القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من (20 – 24) أكتوبر 2019 ووجه الدعوة للجميع للمشاركة الفعالة بأفكارهم وتجاربهم فى هذا الحدث الهام.

وأكد الدكتور عبد الحى أن مشاركة المركز القومي لبحوث المياه فى اجتماعات مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه فى إطار حرص وزارة الموارد المائية والري بقيادة الدكتور محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والرى علي دعم التواجد المصرى في المحافل الدولية ودعم شبكات الاتصال مع الأطراف الدولية والجهات ذات الاهتمام بالشأن المائى.

 


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