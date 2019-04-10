القصة الكاملة لـ"شرابات" رئيس وزراء كندا المثيرة للجدل

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

لفت رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، الأنظار إليه بسبب ارتدائه جوارب ذات ألوان غريبة، لم يعتد معظم السياسيين الظهور بها فى المحافل الدولية والمقابلات الرسمية، حيث استطاع ترودو، أن يلفت الانتباه إليه، ليس فقط بمواقفه السياسية، بل بجواربه الغريبة والمجنونة حتى فى اللقاءات الأكثر جدية، والتى تحمل رسائل معينة فى كل مناسبة.

وجاء آخر ظهور لترودو بهذه الجوارب فى منتدى دافوس الاقتصادى بسويسرا، والذى ظهر فيه مرتديا جوارب مطرزة بالبط الأصفر، ما أثار السخرية وصلت إلى حد النقد الصريح، دون أن يعرف منتقدوه السر وراء ارتدائه لمثل هذه الجوارب.

وكشفت "بى بى سي" فى تقرير لها نشرته يوم 13 يناير الماضى، عن أن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ضمن ساسة يدعمون رجل أعمال شاب مصاب بمتلازمة داون يدعى جون كرونين يمتلك شركة لتصنيع الجوارب، أسسها فى 2016 بعد تخرجه من المدرسة العليا.

ويقول السيد مارك، والد الشاب جون كونين، إن بعد انتهاء ولده من الدراسة، فكر فى عدة مشاريع فى مجالات مختلفة إلا أنه استقر فى النهاية على بيع الجوارب لأنه يحب ألوانها، وبالفعل نجحوا خلال أول عام فى تحقيق أرباح قدرت بـ1.4 مليون دولار.

ونجح جون ووالده فى جمع تبرعات تقدر بـ30 ألف دولار، ساعدتهم على توصيل إنتاجهم من الجوارب إلى العديد من دول العالم، وكان من بين داعميهم الرئيس الأمريكى جورج بوش بالإضافة إلى جاستن ترودو.