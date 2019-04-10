السعودية: اختتام مناورات التمرين السعودى البريطانى "جند الصحراء 3"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اختتم بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية، اليوم، الأربعاء، تمرين جند الصحراء 3 الذى تشارك فيه القوات البرية الملكية السعودية مع الجانب البريطانى، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن الدكتور ظافر بن على الشهرى ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية اللواء الركن على بن عبد الرحمن القحطانى وقائد اللواء الواحد والخمسون مشاة خفيفة من الجيش البريطانى إضافة إلى الملحق العسكرى البريطانى بالمملكة، واستمر التمرين لمدة أسبوعين.

وبحسب صحيفة الرياض، وانطلق حفل الختام بكلمة لمدير التمرين العميد ركن عبد الحفيظ العتيبي أكد فيها أن التمرين قد أكسب القوات المشاركة المهارات التدريبية المطلوبة ، وحقق الأهداف العامة والتكتيكية التي وضعت له، مقدمًا شكره لكل المشاركين وللقوات التي أسهمت توجيهاتها وإرشاداتها وحرص أفرادها فى نجاح التمرين ووصوله إلى الهدف المنشود.

ألقى قائد اللواء الواحد والخمسون مشاة خفيفة من الجيش البريطاني المقدم جراهام سيفتون كلمة قال فيها: حينما خاطبتكم في حفل الافتتاح لهذا التمرين المميز أشرت إلى أن هناك هدفين سنسعى لتحقيقهما وهي أن نتمكن من تدريب الكتيبة الثالثة التي أنشئت حديثًا في المملكة المتحدة من خلال ما تعلمناه من قوة الواجب السعودية ، والهدف الثاني هو تعميق أواصر التواصل والصداقة بين جيشينا وبناء فهم متبادل لثقافاتنا وممارساتنا ، وبالنظر إلى مخرجات التمرين يمكنني القول بأننا قد حققنا تلك الأهداف بل أكثر.

وفى أوائل أبريل انطلق تمرين جند الصحراء المشترك 3 الذى تشارك فيه القوات البرية الملكية السعودية مع الجانب البريطانى.