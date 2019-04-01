video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 11:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

25 ألف جنيه رسوم قيد شركات التحصيل الإلكترونى بسجلات الرقابة المالية

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:25 م
25 ألف جنيه رسوم قيد شركات التحصيل الإلكترونى بسجلات الرقابة المالية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 27 لسنة 2019، بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع لدى الهيئة.

وحدد القرار، فى مادته الأولى، ينشأ بالهيئة سجل لقيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع طبقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتضمن السجل المعلومات والبيانات الرئيسة التى تحددها الهيئة الخاصة بكل شركة أو جهة يتم قيدها بالسجل.

كما حدد يشترط للقيد بالسجل؛ أولا أن تكون متخذة شكل شركة مساهمة مصرية، وثانيا أن يكون نشاطها الوحيد التحصيل الإلكترونى ويكون مثبتاً ذلك فى سجلها التجارى، ثالثا ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه.

وألزمت شركة التحصيل الإلكترونى بسداد مبلغ وقدره 25 ألف جنيه مقابل دراسة وفحص طلب القيد أو التجديد أو إعادة القيد، وتلتزم شركة التحصيل الإلكترونى بسداد رسم التطوير المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه بنسبة 2 الألف من إيرادات الشركة الناشئة عن تحصيل أقساط وثائق التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرقابة المالية تحدد ضوابط عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك

الرقابة المالية: قصر التصويت على الشطب الاختيارى بالجمعية العامة على مساهمى الأقلية

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

شركات التحصيل الالكترونى

سجل شركات التحصيل




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة