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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:06 م
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سعر الدولار اليوم الاثنين 1-4-2019 وتباين "الأخضر" بين البنوك رغم استقرار سعره

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:01 م
سعر الدولار اليوم الاثنين 1-4-2019 وتباين "الأخضر" بين البنوك رغم استقرار سعره الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الاثنين الموافق 1-4-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسجلا 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

ورغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الأحد، إلا أنه سجل فروقا فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.26 جنيها للشراء ، و 7.36 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم الاثنين، كالتالى.

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.25 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك البركة
 

17.28جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

 

 


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