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إحباط محاولة راكب تهريب 300 ألف جنيه قبل سفره إلى البحرين

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:17 م
إحباط محاولة راكب تهريب 300 ألف جنيه قبل سفره إلى البحرين مطار القاهرة الدولي - ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، من ضبط عملات نقدية، قبل تهريبها إلى البحرين داخل حقائب راكب بالمطار. 

أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب على طائرة طيران الخليج المتجهة إلى البحرين، اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتى البحث الجنائى وتأمين الركاب على جهاز كشف الحقائب، فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة  الخاصة براكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر مخبا بداخلها  بين طيات ملابسه على مبالغ مالى قدرة،( 300،000 ثلاثمائة ألف جنية مصرى)، مخالفا بذلك قانون النقد المصرى. 

 وأمر اللواء احمد الانور مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية - بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

 

 


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