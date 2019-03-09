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القومى المرأة بشمال سيناء ينظم ندوة "مصرية وافتخر".. اليوم

السبت، 09 مارس 2019 07:00 ص
القومى المرأة بشمال سيناء ينظم ندوة "مصرية وافتخر".. اليوم المجلس القومى للمرأة
شمال سيناء - محمد حسين
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ينظم اليوم السبت فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ندوة بعنوان "مصرية وافتخر". وقالت إحسان الغالى، مقرر فرع المجلس بشمال سيناء، إن الندوة تأتى فى إطار الاحتفالية المئوية للمرأة المصرية "1919_2019"، وتنعقد فى مقر الفرع بالعريش، وخلالها يتم تقديم محاضرات ونقاشات حول كل ما يهم المرأة وما يقدم لها من خدمات .

 

وأضافت إحسان الغالى أنه تحت  شعار المرأة المصرية أصل الحكاية، قام المجلس القومى للمرأة بعقد عدة ندوات تهتم بشئون المرأة فى جميع المجالات، وما زالت الندوات فى الانعقاد يوميا حتى يوم 16/3، بالإضافة إلى إطلاق حملتين تستهدف المرأة والرجل باسم "طرق الأبواب"، والثانية باسم "لأنى رجل"، ويختتم المجلس هذه الفعاليات باحتفالية بيوم المرأة المصرية برسالة خاصة بفرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، تحت عنوان "مفيش حاجة هترجعنى.. ولا الإرهاب هيخوفنى".


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