استطلاع: توقعات بزيادة الأحزاب اليمينية مقاعدها بالبرلمان الأوروبى

رويترز

أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة بيلد الألمانية أن من المتوقع أن تزيد الأحزاب اليمينية المتطرفة مقاعدها فى انتخابات البرلمان الأوروبى إلى المثلين فى حين تواجه الأحزاب المحافظة والديمقراطية الاشتراكية التى تمثل التيار الرئيسى خسارة كبيرة.

وأظهر الاستطلاع الذى شمل أكثر من 9500 شخص وجرى فى 6 دول فى أواخر فبراير وأوائل مارس إن خسارة أحزاب التيار الرئيسى لتأييد الناخبين لها تعنى أنها لن تتمكن من تشكيل "ائتلاف كبير" فى البرلمان مثل الائتلاف الحاكم فى ألمانيا.

وأوضح الاستطلاع الذى نُشرت نتائجه اليوم السبت أن من المرجح أن يحصل تجمع يمينى متطرف يضم حزب الحرية النمساوى والحزب الذى تتزعمه مارين لوبان بفرنسا على 67 مقعدا مقابل 37 مقعدا حاليا.

وقالت بيلد إن الأحزاب اليمينية المتطرفة تصدرت القائمة فى 3 من الدول الست التى جرى فيها الاستطلاع وهى فرنسا وإيطاليا وبولندا.

واستعد الزعماء السياسيون المحافظون واليساريون لتحقيق الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب قوية في الانتخابات التي تجري في مايو أيار. وأبدى هؤلاء الزعماء قلقهم أيضا بشأن تعهد ستيف بانون مخطط السياسات الاستراتيجية السابق للرئيس دونالد ترامب بالمساعدة على توحيد اليمين الأوروبي المتطرف قبل الانتخابات.

ومن المتوقع أن يخسر حزب الشعب الأوروبي المحافظ الذي يضم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل 43 مقعدا ليتراجع إلى 174 مقعدا في حين من المتوقع أن يفقد التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين 45 مقعدا ليتراجع إلى 141 مقعدا.