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صور.. انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر ووصولها مقر الاتحاد الأفريقى

الجمعة، 08 مارس 2019 02:13 م
صور.. انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر ووصولها مقر الاتحاد الأفريقى انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر
كتب لؤى على
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أعطت جامعة الأزهر إشارة بدء العد التنازلى لانطلاق فاعليات الأولمبياد الأول لشباب جامعات اتحاد الجامعات الأفريقية، والذى تحتضنه جامعة الأزهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار استعداد جامعة الأزهر لتدشين المقر الدائم لاتحاد الجامعات الأفريقية بالحرم الجامعى بمدينة نصر.

وتوجه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقه عدد من أعضاء هيئة التدريس وجمع من الطلاب المصريين والأفارقة، إلى الجامع الأزهر صباح اليوم، حيث أطلق "حمامة السلام" تعبيرا عن التسامح والسلام الذى يسعى الأزهر الشريف انطلاقًا من مصر لنشره بين بنى البشر جميعًا، قبيل انطلاق شعلة الأولمبياد من رحاب الجامع الأزهر، مرور بفرع الجامعة بالدراسة ثم مقر مشيخة الأزهر، ثم الوصول بها إلى مقر الاتحاد بحرم الجامعة بمدينة نصر.

 
 
انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر (1)
انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر  

انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر (2)
انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر (2)

انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر (3)
انطلاق شعلة الأولمبياد 

انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر (4)
انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر (4)

انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر (5)
انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر  

 

انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر (7)
انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر  

 


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