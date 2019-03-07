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مسئولون أوروبيون يمهلون بريطانيا 48 ساعة لوضع خطة بشأن مساندة أيرلندا

الخميس، 07 مارس 2019 04:34 م
مسئولون أوروبيون يمهلون بريطانيا 48 ساعة لوضع خطة بشأن مساندة أيرلندا تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
أ.ش.أ
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كشفت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية النقاب عن أن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي أعطوا بريطانيا مهلة 48 ساعة، تنتهي غدًا الجمعة، لصياغة خطة جديدة وتقديم حل عملي لتنفيذ سياسة "مساندة أيرلندا" إذا كانت تريد انفراجة في المحادثات. 
 
ولفتت الصحيفة ،  إلى أن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار ،  أخبر البرلمان الأيرلندي مطلع الأسبوع الجاري بأن بريطانيا لم تقدم أي نص قانوني فعلي لكي ينظر فيه الجانب الأوروبي.
 
من ناحية أخرى ، كشفت الصحيفة ، أن وثيقة دبلوماسية مسربة من الاتحاد الأوروبي ذكرت أن بريطانيا قدمت مقترحات بخصوص إجراء تغييرين محتملين على هذه السياسة المثيرة للجدل، غير أن مسئولي التكتل الأوروبي رفضوا الخطتين لاعتقادهم أنهما يمكن أن يقوضا مساندة أيرلندا التي تضمن تجنب فرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
 
يذكر أن "مساندة أيرلندا"هي سياسة تضمن استمرار الوضع الحالي في أيرلندا الشمالية حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتزامها بالقوانين الجمركية الأوروبية المعمول بها أيضا في الجمهورية الأيرلندية ، بهدف تسهيل حركة البضائع والأفراد بين شطري الجزيرة الأيرلندية ، فى حين أن مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا يؤيدون هذه المساندة لقلقهم من أنها ستفرض بقاء البلاد في اتحاد جمركي دائم مع التكتل الأوروبي.
 
 

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