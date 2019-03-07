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تعرف على عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" وفقًا للقانون

الخميس، 07 مارس 2019 03:30 ص
تعرف على عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" وفقًا للقانون حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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العديد من الحوادث المرورية تسفر عن سقوط ضحايا، ويواجه المتهمون فى هذه القضايا تهمة "القتل الخطأ" التى توجه أيضًا للمتهمين بالإهمال الطبى الذى يؤدى إلى وفاة المريض.

 

ويوضح علاء محمد المحامى والخبير القانونى أن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، يكشف والخبير القانونى عن ارتفاع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


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