تخريج 83 قيادة أمنية أفريقية يمثلون 34 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

نظمت أكاديمية الشرطة - مركز البحوث - حفل تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فى مجال (مكافحة الإرهاب) و(حراسة الشخصيات وتأمين "المنشآت الهامة") ، إشترك فيها (83) قيادة أمنية يمثلون (34) دولة أفريقية.

يهدف البرنامج التدريبى إلى إثراء ثقافة المتدرب حول التطور الحديث لجرائم الإرهاب وآثارها الخطيرة على الدول وإلقاء الضوء على آليات المنع والمواجهة لظاهرة الإرهاب وتنمية وقدراته التخطيطية والتنفيذية على صياغة وتنفيذ الخطط الأمنية عالية التأمين والتى تستهدف تأمين المنشآت والشخصيات الهامة والمطارات والأحداث فضلاً عن تطوير الحس الأمنى ومهارات الأمن الذاتى مما ينعكس إيجابياً على مستوى الكفاءة الأمنية وتنمية مهارات إدارة الأزمات.

وفى ختام الفاعليات تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتميز حيث أعرب المتدربون عن عظيم شكرهم لوزارة الداخلية المصرية وأكاديمية الشرطة على تلك الخبرات والمعلومات التخصصية الهامة التى إكتسبوها فى مجال عملهم من خلال برنامج تدريبى تعليمى رفيع المستوى.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز أواصر العلاقات مع الدول الأفريقية والإضطلاع بدور مصرى رائد على صعيد العلاقات المصرية الأفريقية، وتحقيقاً لمفهوم الأمن الأفريقى المشترك وتعميق أطر التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الإفريقية والصديقة لمواجهة المخاطر ، التى أصبحت فى غالبها عابرة للحدود ، ومؤثرة بتداعياتها على أمن وإستقرار الشعوب.