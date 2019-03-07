video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تخريج 83 قيادة أمنية أفريقية يمثلون 34 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة

الخميس، 07 مارس 2019 11:57 ص
تخريج 83 قيادة أمنية أفريقية يمثلون 34 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
نظمت أكاديمية الشرطة - مركز البحوث - حفل تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فى مجال (مكافحة الإرهاب) و(حراسة الشخصيات وتأمين "المنشآت الهامة") ، إشترك فيها (83) قيادة أمنية يمثلون (34) دولة أفريقية.
 
يهدف البرنامج التدريبى إلى إثراء ثقافة المتدرب حول التطور الحديث لجرائم الإرهاب وآثارها الخطيرة على الدول وإلقاء الضوء على آليات المنع والمواجهة  لظاهرة الإرهاب وتنمية وقدراته التخطيطية والتنفيذية على صياغة وتنفيذ الخطط الأمنية عالية التأمين والتى تستهدف تأمين المنشآت والشخصيات الهامة والمطارات والأحداث فضلاً عن تطوير الحس الأمنى ومهارات الأمن الذاتى مما ينعكس إيجابياً على مستوى الكفاءة الأمنية وتنمية مهارات إدارة الأزمات. 
 
وفى ختام الفاعليات تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتميز حيث أعرب المتدربون عن عظيم شكرهم لوزارة الداخلية المصرية وأكاديمية الشرطة على تلك الخبرات والمعلومات التخصصية الهامة التى إكتسبوها فى مجال عملهم من خلال برنامج تدريبى تعليمى رفيع المستوى.
 
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز أواصر العلاقات مع الدول الأفريقية والإضطلاع بدور مصرى رائد على صعيد العلاقات المصرية الأفريقية، وتحقيقاً لمفهوم الأمن الأفريقى المشترك  وتعميق أطر التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الإفريقية والصديقة لمواجهة المخاطر ، التى أصبحت فى غالبها عابرة للحدود ، ومؤثرة بتداعياتها على أمن وإستقرار الشعوب. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية: مقتل 7 عناصر من حسم الإرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية

الافارقة

الكوادر الامنية الافريقية

اخبار الحوادث

مكافحة الجريمة




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة