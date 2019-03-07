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اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "فتنة الشيعة"

الخميس، 07 مارس 2019 02:18 ص
اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "فتنة الشيعة" المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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 تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها فى إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة".

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، السعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

 


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7 مارس.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "فتنة الشيعة"

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