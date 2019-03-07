الرئيس الإيرانى الأسبق "خاتمى" يحذر من مقاطعة الإيرانيين للإنتخابات الرئاسية

استبعد الرئيس الايراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي، أن یستمع الایرانیون كلامه ويذهبون إلي صناديق الاقتراع في الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقر عقدها في 2021، محذرا من انعدام الثقة وتسلل الاحباط في نفوس الإيرانيين.

وحذر خاتمى، أمس الاربعاء، فى كلمة له خلال اجتماع مع اعضاء كتلة الامل البرلمانية الإصلاحية ، من عدم القيام باصلاحات داخل النظام، قائلا " صعب أن نقول للشعب أن يأتي إلى صناديق اقتراع الانتخابات المقبلة الإ فى حال تحقق تحول السنة المقبلة".

وقال خاتمي أن الظروف التي تمر بها البلاد شديدة الصعوبة، ونتيجة لهذا الوضع ارتفع عدم الثقة بين الشعب والنظام والمجتمع وتحول إلي خيبة أمل، محذرا من خطر الاحباط داخل الإيرانيين.

ودعا أن يقبل النظام الاصلاح من الداخل والمرونة، مضيفا أن الاحباط يرتفع داخل المجتمع، وتابع، الاصوات التي سيفقدها التيار الاصلاحي في الانتخابات لن تذهب الي التيار المنافس له، بل ستذهب إلي من يريدون اسقاط النظام.

وقال ان الاتفاق النووى كان مهمة كبري ونجح في اخراج ايران من الفصل السابعة بوثيقة الامم المتحدة، كما انه استنكر التيارات التي تدفع لعدم انضمام إيران إلي مجموعة العمل المالي ومكافحة غسيل الاموال والارهاب FATF.