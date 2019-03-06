مصرع شخصين إثر تناولهما أقراص سامة لمرورهما بظروف نفسية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما، إثر تناولهما حبوب حفظ الغلال السامة، فى حادثين منفصلين بمركزى إيتاى البارود وشبراخيت بالبحيرة، وذلك لمرورهما بظروف نفسية سيئة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعتين، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود، من المستشفى العام، بوصول" ص. م .ح" 50 سنة مزارع، مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتوفى فور وصوله.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود إتساع غير كامل بحدقة العين وشحوب بالجسم، وسبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وبسؤال ابن المتوفى، قرر بتناول والده المذكور قرص لمبيد حشرى، خاص بحفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أُسرية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

كما ورد بلاغ لمركز شرطة شبراخيت، من المستشفى العام، بوصول " م. ع .م " 25 سنة، عامل مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم تحويله لقسم السموم بمستشفى كفرالدوار العام وتوفى فور وصوله.

بتوقيع الكشف الطبى عليه، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، نتيجة تناول مادة سامة ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه .

وبسؤال عم المتوفى، قرر بتناول ابن شقيقه المذكور قرص لمبيد حشرى خاص بحفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة، حيث أنه كان يعانى من مرض نفسى ويعالج منه منذ فترة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك. وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك .