محافظ بنى سويف يستبدل لافتة اسمه على مكتبه بحديث قدسى عن الإخلاص

بنى سويف :هانى فتحى

استبدل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اللافتة الموجودة أعلى مكتبه بديوان عام محافظة بنى سويف، والخاصة باسم صاحب المكتب، إلى لافتة مدون عليها حديث قدسى عن الإخلاص.

وعلق محافظ بنى سويف، لافتة أعلى مكتبه، عبارة عن حديث قدسى "الإخلاص سر من أسرارى أودعته قلب من أحب من عبادى".

ولاقت الصورة، التى تم نشرها على الصفحة الرسمية لمحافظة بنى سويف على "فيس بوك" مرفقة مع أحد البيانات الإعلامية، استحسان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بالمحافظة.