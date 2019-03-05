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الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:31 م
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محافظ بنى سويف يستبدل لافتة اسمه على مكتبه بحديث قدسى عن الإخلاص

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:52 م
محافظ بنى سويف يستبدل لافتة اسمه على مكتبه بحديث قدسى عن الإخلاص المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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استبدل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اللافتة الموجودة أعلى مكتبه بديوان عام محافظة بنى سويف، والخاصة باسم صاحب المكتب، إلى لافتة مدون عليها حديث قدسى عن الإخلاص.
 
وعلق محافظ بنى سويف، لافتة أعلى مكتبه، عبارة عن حديث قدسى "الإخلاص سر من أسرارى أودعته قلب من أحب من عبادى".
 
ولاقت الصورة، التى تم نشرها على الصفحة الرسمية لمحافظة بنى سويف على "فيس بوك" مرفقة مع أحد البيانات الإعلامية، استحسان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بالمحافظة. 
 
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف

 


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