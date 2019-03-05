ماليزيا تدين قرار واشنطن دمج قنصليتها مع سفارتها بالقدس

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أدانت الحكومة الماليزية بشدة قرار الولايات المتحدة الأمريكية دمج قنصليتها العامة مع سفارتها الجديدة فى القدس المحتلة.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن الحكومة تأكيدها - فى بيان أصدرته اليوم /الثلاثاء/ - رفضها الشديد لقرار الدمج، معتبرة القرار الأمريكى أحدث الخطوات المؤسفة التى تتخذها تجاه فلسطين وشعبها.

وقال البيان "أن هذا القرار لا يلحق الشبهة فقط بالثقة تجاه الولايات المتحدة كوسيط في الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وإنما بصدقها حول هدفها النهائى بالشرق الأوسط، واصفا القرار بأنه عبارة عن "ستار" للتكتم على محاولات الولايات المتحدة لفتح سفارة لها بالقدس".. مشددا على أن القرار سيدمر مشروع حل الدولتين، الذى يدعمه جزء كبير من المجتمع الدولى.

كما شدد على دعم ماليزيا لمقترح حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وأن كوالالمبور ستواصل رفض كل الحملات التى تقف أمام الجهود الرامية لتحقيق السلام بالمنطقة.