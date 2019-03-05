صور.. الآلاف يتظاهرون بفنزويلا لدعم زعيم المعارضة جوايدو بعد عودته للبلاد

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو بعد عودته إلى العاصمة كاراكاس، أمس الإثنين، أنصاره للتظاهر يومي الثلاثاء والسبت.



وقال جوايدو، أمام تجمع حاشد لأنصاره في منطقة لاس مرسيدس في العاصمة،"غدًا الثلاثاء ندعو جميع النقابات الحكومية إلى المشاركة في تجمع هام. ويوم السبت ستعود فنزويلا بأسرها إلى الشوارع من أجل النضال في سبيل الديمقراطية بحزم وبشجاعة".



وأضاف زعيم المعارضة أن الاحتجاجات لن تنتهي إلا بعد "أن تستعيد فنزويلا حريتها".



ودعا جوايدو موظفي الدولة إلى دعم المعارضة و"تعطيل النظام القمعي"، وتحدث أيضًا عن انشقاق نحو 700 عسكري عن الرئيس نيكولاس مادورو.



وعاد خوان جوايدو إلى فنزويلا أمس فى أعقاب قيامه بجولة في دول المنطقة، استمرت أكثر من أسبوع، وذلك على الرغم من أن السلطات الفنزويلية هددت باتخاذ إجراءات ضده لعدم التزامه بقرار حظر السفر الصادر عن المحكمة العليا الموالية لمادورو.



زعيم المعارضة بفنزويلا خوان جوايدو



وصول خوان جوايدو زعيم المعارضة بفنزويلا



