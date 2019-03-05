بلاغ يتهم معتز مطر وأيمن نور بالتحريض على الدولة وتلقى تمويلات من قطر وتركيا

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 3406 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية والصادر ضده العديد من الأحكام بتهمة التحريض على الدولة والإساءة إليها، والهارب أيمن نور بتلقى تمويلات مالية مشبوهة من المخابرات القطرية والتركية للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر أخبار كاذبة والدعوى لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وسب وقذف رئيس الجمهورية وقيادات الدولة المصرية .

وأضاف البلاغ، أن معتز مطر يخرج يوميا على قناة الشرق الإخوانية وبتعليمات من العميل أيمن نور للإساءة للدولة المصرية والتحريض على قلب نظام الحكم ونشر صور وفيديوهات مفبركة تأتى له من المخابرات التركية محرضا على نشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومى المصرى .

ولفت البلاغ، إلى أن الشعب المصرى يحتقر كلاهما ويعلم أن الهدف من الإساءة للدولة والتحريض عليها هو الحصول على الأموال التى يتلقاها كلاهما بصفة دورية ومنتظمة من المخابرات التركية والقطرية، مشيرا أن الجرائم التى يرتكبها معتز مطر يوميا فى حق وطنه الذى لايزال يحمل جنسيته وبتحريض من العميل الهارب ايمن نور ترتقى لجريمة الخيانة العظمى فى حق بلدهم .

وأوضح البلاغ، أن تلك الجرائم مؤثمة بموجب المواد 77 – 78 – 82 – 87 – 179 – 184 – 188 – 302 – 305 – 308 من قانون العقوبات المصرى، والتى تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .

وطالب البلاغ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكلا من معتز مطر وأيمن نور، ووضع اسم المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول ووضعهم على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الانتربول الدولى للقبض عليهم وتسليمهما للسلطات المصرية، وإحالتهما لمحاكمة جنائية عاجلة .