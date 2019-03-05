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الكهرباء توقع عقود لإحلال الخط الهوائى "شمال القاهرة/ هليوبوليس"

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:29 م
الكهرباء توقع عقود لإحلال الخط الهوائى "شمال القاهرة/ هليوبوليس" المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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وقعت  المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع عقدين لربط محطة توليد شمال القاهرة بمحطة محولات هليوبوليس عن طريق إحلال الخط الهوائى توليد شمال القاهرة - هليوبوليس بطول مسار حوالى 12 كم مزدوج الدائرة (نظام تسليم مفتاح) بمنطقة كهرباء القاهرة مقسمة إلى جزئين.

أوضحت مشالى أنه تم توقيع  العقد الأول بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والائتلاف المكون من (شركة انيرجيا للطاقة والتليكوم سيليوشنز وشركة انيرجيا لكابلات الطاقة (السويدى)) وذلك لتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 كيلوفولت من النوع XLPE قطاع 1×2000 سم2 نحاس بملحقاتها للجزء الأول الخاص بربط محطة توليد شمال القاهرة بمحطة محولات هليوبوليس في اتجاه محطة توليد شمال القاهرة بطول مسار حوالي 6 كم مزدوج الدائرة (نظام تسليم مفتاح) بمنطقة كهرباء القاهرة بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 295 مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ، ويتم التمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية ، بمدة تنفيذ تصل إلى  7 شهور تبدأ من تاريخ أمر الإسناد واستلام الموقع .

وأضافت أنه تم توقيع العقد الثانى بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق وذلك لتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 كيلوفولت من النوع XLPE قطاع 1×2000 سم2 نحاس بملحقاتها للجزء الثاني الخاص بربط محطة توليد شمال القاهرة بمحطة محولات هليوبوليس في اتجاه محطة محولات هليوبوليس بطول مسار حوالي 6 كم مزدوج الدائرة (نظام تسليم مفتاح) بمنطقة كهرباء القاهرة ، بقيمة إجمالية للعقد تبلغ حوالى  294 مليون جنيه مصرى غير شاملة ضريبة القيمة المضافة  ، ويتم التمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية ، بمدة تنفيذ تصل إلى  7 شهور تبدأ من تاريخ أمر الإسناد واستلام الموقع .  

وجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت فى مارس 2018 بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة ومحافظة القليوبية لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية لإزالة الخطورة عن مناطق السد العالي بقسم السلام بمحافظة القاهرة وعدد (11) منطقة بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بتكلفة تقديرية حوالي 750 مليون جنيه مصري طبقاً لأسعار السوق الحالية يتحملها صندوق تطوير المناطق العشوائية.

 

 


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