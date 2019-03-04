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6 مرشحين على مقعد النقيب العام للصيادلة خلال اليوم الأول من الترشح

الإثنين، 04 مارس 2019 01:27 م
6 مرشحين على مقعد النقيب العام للصيادلة خلال اليوم الأول من الترشح استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور فتح الله الشرقاوى، أمين الصندوق المساعد بنقابة الصيادلة، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، إن النقابة تواصل تلقى طلبات الترشح بالانتخابات لليوم الثانى على التوالى، حيث تقدم خلال اليوم اليوم 57 صيدلى على 13 مقعد بالنقابة العامة، وبالنقابات الفرعية بالمحافظات 233 على 195 مقعد بها، موضحا أن عدد المرشحين على مقعد النقيب العام حتى الآن هم 6 صيادلة، : كرم كردى، صروت حجاج، أشرف مكاوى، على عبدالله، على عوف، جميل بقطر.

وأضاف فتح الله، فى تصريحات خاصة لليوم السابع"، أن العملية الانتخابية تمثل بداية جديدة للنقابة على طريق إصلاح منطومة العمل المهنى لنقابة الصيادلة، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الترشح حتى 13 مارس الجارى، مطالبا كافة الصيادلة بالمشاركة بعمليات التصويت، والتعبير عن رأيه بكامل حرية واختيار من يمثله، مؤكدا أن العملية الانتخابية خاضعه بشكل كامل للإشراف القضائى.

وأوضح أن الدعوة الأولى لإجراء الانتخابات صدر حكم قضائى بوقفها، وبالتالى اجتمع مجلس النقابة بناء على دعوة من الأمين العام لحضور المجلس، والذى أقر فتح باب الترشح من جديد فى 3 مارس الجارى، مشيرا إلى وجود طعن من بعض أعضاء المجلس على القرار، إلا أنه من المتوقع ألا يضر هذا الطعن بالعملية الانتخابية، وإجراء التصويت فى 16 أبريل المقبل.

 


 

 


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