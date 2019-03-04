video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر أمريكية : ترامب وبينج يلتقيان أواخر مارس الجارى

الإثنين، 04 مارس 2019 05:10 م
مصادر أمريكية : ترامب وبينج يلتقيان أواخر مارس الجارى الرئيس الامريكى دونالد ترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

رجحت مصادر أمريكية ، أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج ، في السابع والعشرين من مارس الجاري لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

 

وأشارت المصادر - التي لم يكشف النقاب عن هويتها - إلى أن الجانبين بصدد مفاوضات نهائية حول صفقة من شأنها خفض الرسوم التجارية الصينية على البضائع الأمريكية ، مقابل إلغاء العقوبات الأمريكية ضد ( بكين).

 

وتتضمن بنود الصفقة بين الجانبين - حسب المصادر - أن تقوم (بكين ) بشراء كميات كبيرة من السلع الزراعية ومنتجات الطاقة الأمريكية والتخفيف من "العوائق " التي تحول دون دخول الشركات الأمريكية السوق الصيني والعمل فيه ، على أن تقوم الإدارة الأمريكية بإسقاط رسوم على واردات صينية لا تقل قيمتها عن مائتىي مليار دولار من إجمالي 250 مليار دولار تخضع حاليا للرسوم الأمريكية.

 

وبينما تسعى الصين إلى إلغاء جميع الرسوم الأمريكية ، تتوقع المصادر أن تبقي إدارة ترامب على جانب من هذه الرسوم لاستخدامها في الضغط على الصين ، و مساعي ترامب الحثيثة لأن تقبل الصين بآلية تمكن الولايات المتحدة من إعادة فرض الرسوم في حالة فشل الصين الوفاء بتعهداتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تنسف 175 عاما من العلاقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين.. إدارة ترامب تخفض تمثيلها مع السلطة وتدمج قنصليتها مع سفارتها فى القدس.. ومسئول فلسطينى: محاولة فرض أمر واقع لا يقبله القانون الدولى

الصحف العالمية اليوم: قمة بين ترامب وشى لإنهاء النزاع التجارى.. تزايد احتمالات عزل الرئيس الأمريكى.. اتهامات لتيريزا ماى بـ"رشوة" حزب العمال لدعم اتفاق بريكست بالعموم.. وتخصيص ملايين الدولارات لملاحقة 44إرهابيا

نتنياهو يستخدم تكتيك ترامب فى مواجهة أزماته السياسية.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يصور نفسه على أنه وحده القادر على حماية إسرائيل أمام إيران.. ويحمل "اضطهاد الإعلام" و"الأخبار الكاذبة" مسئولية تحقيقات الفساد

سى إن إن: إجراءات عزل ترامب تبدو أكثر من مجرد احتمال نظرى

امريكا

الصين

ترامب

بكين




لا تفوتك
البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة