مسئول صينى: العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن مربحة لكلا الطرفين

رويترز

قال مسؤول صينى كبير اليوم الاثنين، إن "التقدم الجوهرى" الذى حققته الصين والولايات المتحدة فى محادثاتهما التجارية "يلقى ترحيبا" فى كلا البلدين وفى أنحاء العالم، ليعيد التأكيد على نظرة بكين المتفائلة للمحادثات.

وقال تشانج يى سوى، وهو سفير سابق للصين فى واشنطن والمتحدث الحالى باسم برلمان الصين محدود الصلاحيات، فى إفادة صحفية "التاريخ يُظهر أن التعاون هو الخيار الأمثل لأكبر اقتصادين فى العالم".

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض الرسوم على بضائع بمئات المليارات من الدولارات لكل منهما، وتهدف المحادثات إلى تهدئة نزاع عانت منه أسواق المال وأربك سلاسل إمداد المصانع وقلص صادرات الولايات المتحدة الزراعية.

وقال تشانج "حققوا حتى الآن تقدما جوهريا فى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة مربحة بطبيعتها لكلا الطرفين، ونأمل أن يتمكن الطرفان من مواصلة التقدم في المشاورات للوصول إلى اتفاق في صالح الطرفين".