فيديو.. خالد أبو بكر بحفل bt100: إعلام المصريين انتهجت معايير لاختيار المؤثرين فى الاقتصاد

قال خالد أبو بكر، المنسق العام لمجلس أمناء جائزة bt100، أن المهمة لم تكن سهلة، بل تطلبت بذل الكثير من الجهود من أجل التدقيق فى الاختيار وفق معايير تم الاتفاق عليها، تراعى أبعاد اقتصادية كثيرة، خاصة أن bt100 باتت علامة مهمة فى مجال الاقتصاد وقطاع الأعمال تخطت شهرتها مصر، ووصلت للعالم العربى.

وأضاف "أبو بكر"، خلال كلمته فى الحفل، أنه إيماناً من مجلس الأمناء بدور القطاع الخاص فى تنمية وخدمة الاقتصاد الوطنى فقد عكف مجلس الأمناء طيلة الفترة الماضية، وتحديداً بعد الإعلان عن قائمة العام الماضى، على دراسة البروفايل الخاص بكل شركة، وتم تقسيم الشركات وفق تخصصات مختلفة، حيث جرى المفاضلة بينها بناء على معايير محددة منها النجاحات التى حققتها الشركة وتميز مشروعاتها، وموقفها المالى، وطريقة تعاملها مع الجمهور، وحجم الخدمات المقدمة، ومدى رضاء الجمهور عن هذه الخدمات.

وأكد أبو بكر أنه روعى فى اختيار الشخصيات التى سيتم تكريمها، أن تكون أثرت بالفعل فى شركاتها، وسعت بفكرها للنهوض بالمركز المالى لشركاتها.

وأوضح أبو بكر أن مجموعة إعلام المصريين اتبعت خطوات علمية ومنهجية مدروسة لاختيار الشخصيات الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد المصرى.