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الإثنين، 04 مارس 2019 06:10 ص
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المجلس التصديرى للأدوية يكشف وسائل لزيادة صادرات القطاع الفترة المقبلة

الإثنين، 04 مارس 2019 06:00 ص
المجلس التصديرى للأدوية يكشف وسائل لزيادة صادرات القطاع الفترة المقبلة ماجد جورج
كتب إسلام سعيد
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أشاد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية، بالزيارة المرتقبة التى يقوم بها وفد وزارى مكون من 3 وزراء "الاستثمار والصحة وقطاع الأعمال" لتدشين مصنع أدوية مصرى فى تشاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم فى عملية تسجيل الأدوية بالسوق الافريقى.

وقال الدكتور جورج لـ"اليوم السابع" أن إزالة عقبات تسجيل الأدوية فى الأسواق الافريقية بجانب الاشتراك فى المعارض واستقدام بعثات المشترين تدعم زيادة صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار رئيس المجلس التصديرى إلى أن مجلسه يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 30% لتسجل 660 مليون دولار بنهاية 2019.

وأوضح جورج أن إجمالى حجم صادرات القطاع "الأدوية - مستحضرات التجميل - المستلزمات الطبية" تصاعدت مؤخراً وسجلت ارتفاعاً خلال عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك من خلال عدد من الشركات التى وصلت إلى نحو 525 شركة.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى أن مجلسه قدم مقترحا خاص ببرنامج تحفيز الصادرات، يهدف إلى إحداث زيادة مستدامة فى حجم الصادرات، وكذا العمل على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع فى عمليات التصدير لمختلف دول العالم، وخاصة الدول الإفريقية، وهو ما يعمل على خلق وتنمية جيل جديد من المصدرين على نحو يؤدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وذلك من خلال منح المصُدر المتوسط والصغير تخفيضات على تكاليف شهادات الجودة وتسجيل الملفات العلمية والعلامات التجارية.

وأكد أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات يسعى لرفع نسبة القيمة المضافة المحلية، وتشجيع قيام الشركات العالمية باستخدام مصانعها فى مصر كمركز تصنيع وتوزيع إقليمى، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والتوسع فى إقامة مشروعات جديدة بها فى مجال الصناعات الطبية.

 


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