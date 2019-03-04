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الإثنين، 04 مارس 2019 09:56 م
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اصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل بطريق شرق العوينات بالوادى الجديد

الإثنين، 04 مارس 2019 08:39 م
اصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل بطريق شرق العوينات بالوادى الجديد اسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أصيب شخصان، مساء اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة نقل بضائع بطريق " الداخلة – شرق العوينات"  فى  الوادي الجديد.
 
تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من ادارة النجدة، يفيد بوصول شخصين مصابين في حادث مروري إلى مستشفي الداخلة العام ،  تبين انقلاب شاحنة نقل بضائع بمنطقة الكيلو 140 بطريق الداخلة – شرق العوينات، أسفر عن إصابة كل من على عبد الفتاح المنسى، 42 سنة، محمد عبد النبي المنسي، 30 سنة، بكدمات وجروح متفرقة، تم نقل المصابين الي مستشفي الداخلة العام، وجاري تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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