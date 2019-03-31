محافظ أسيوط : السيسى حريص على نشر السلام بين الشعوب

أسيوط ـ محمود عجمي

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحرص علي دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كافة الشعوب الافريقية والآسيوية و الأوروبية و العربية لنشر السلام بين الشعوب عبر إطلاق المؤتمرات الحوارية والمنتديات الشبابية لمحاربة الإرهاب والتطرف وفتح آفاق جديدة للحوار مع الشباب، لحمايتهم من الأفكار المتطرفة.

وأكد محافظ أسيوط، علي أهمية السلام في تجنيب الشعوب الحروب والتشدد والهجرة غير الشرعية جاء ذلك خلال كلمته فى أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط والمنعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي .

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على الملتقى، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء مجلس جامعة أسيوط، أن الملتقى شهد حضور حاشد من ممثلي أكثر من 12 جامعة مصرية، وطلاب وافدين من نحو 30 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب الطلاب المصريين من جامعة أسيوط والجامعات المصرية المشاركة .