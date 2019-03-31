محافظ أسوان يناقش أزمة مشروع الإسكان المميز والعمالة المؤقتة مع لجنة التضامن

أسوان ندى سليم

عرض اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أزمة عدم تنفيذ مشروع الإسكان المميز وتسليم الوحدات السكنية إلى الحاجزين بإجمالى 3 آلاف وحدة سكنية، على لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وتم الاتصال تليفَونيا أثناء الاجتماع بالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع بين رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ووزير الأوقاف ومحافظ أسوان، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، لوضع آلية محددة ومتوافقة لإنهاء الوحدات السكنية التابعة للأوقاف طبقاً لما تم الإتفاق عليه خلال زيارة الوزير للمحافظة مؤخراً.

وناقش محافظ أسوان، خلال لقائه مع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، عرض بدائل توفير فرص عمل للعمالة المؤقتة والمدربة التى تعمل حالياً بنظام اليومية بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان وسينتهى صلتهم بالمشروع بعد انتهاء فترة الإنشاءات ، وذلك من خلال توجيه التنمية المجتمعية المقررة ضمن الاستثمارات الموجهه للمشروع فى إدخال الطاقة الشمسية للمنازل أو مصنع للألواح الشمسية أو التوسع في إقامة مشروعات مماثلة فى قرى غرب النيل الأخرى.

وأكد محافظ أسوان، على أن المحافظة تضع فى سلم أولوياتها أهمية التواصل مع المواطن البسيط من خلال عقد لقاء جماهيرى مفتوح كل أسبوع على مدار اليوم يبدأ باجتماع عام ثم بشكل منفرد مع كل صاحب شكوى أو مطلب والتى يتم دراستها مسبقاً مع المسئولين لاتخاذ القرار المناسب لكل حالة، لافتاً إلى أنه يتم تطبيق مبدأ "لا تعطينى سمكة ولكن علمنى الصيد"، بدلاً من المساعدات والإعانات المالية وذلك لفتح المجال أمام المواطن لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع مبادرة مشروعك وجهاز تنمية المشروعات والبنوك الوطنية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالهادى القصبى، أن زيارة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب لمحافظة أسوان المستمرة حتى 2 إبريل تضمنت العديد من الفعاليات منها عقد لقاءات مع محافظ أسوان ونواب المحافظة، وعقد مؤتمر بشأن التعديلات الدستورية بأمانة المرأة حزب مستقبل وطن، بجانب زيارة أحد دور رعاية المسنين والأيتام ومراكز الإغاثة ، بالإضافة إلى زيارة متحف النيل والحديقة النباتية للتأكد من توافر التسهيلات الممنوحة للمعاقين فى حركة الدخول والخروج من هذه المواقع السياحية.

وأشار "القصبى"، إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى تثمن القرارات التاريخية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى استهدفت مراعاة البعد الاجتماعى للمواطن البسيط وجاءت فى صالح جميع المصريين.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان، بإهداء درع المحافظة لرئيس لجنة التضامن الاجتماعى تقديراً لدورها البرلمانى البناء فى تبنى تشريعات وقوانين اجتماعية متوازنة تصب فى دعم البسطاء من المواطنين ، كما قام رئيس اللجنة بإهداء درع مجلس النواب لمحافظ أسوان وذلك نظراً لحرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعى للمواطن الأسوانى .