فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت صباح اليوم الأحد، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التى تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وبدأت إدارات الميناء المختصة فورا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجى طبقا لأولوية تراكيها، ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن، كما شدد على مركز العمليات ووحدات الإنقاذ باليقظة والاستعداد لتلقى أى إشارات استغاثة والتعامل الفورى معها .