ضبط مسئولين بمحليات الدقهلية لتمكينهما مواطنا من بناء عقار مخالف

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط إثنين من مسئولى إحدى الوحدات المحلية بالدقهلية لتواطؤهما مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار سكنى على أراضى زراعية بالمخالفة لقانون .

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، مفادها وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة المنصورة بالدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الوحدات المحلية بمدينة المنصورة مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية (بدون ترخيص) على أراضى زراعية، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

أكدت التحريات صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام كل من، (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالمنصورة، وفنى شئون هندسية بذات الوحدة) مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص ("فنى أشعة" ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة بالدقهلية) ، وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضى و3 أدوار علوية على على أرض زراعية بدون ترخيص - بدائرة مركز شرطة المنصورة .. وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة والتعدى على الأرضى الزراعية، والبناء عليها بالمخالفة لأحكام قانون البناء.. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام - ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات - والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.