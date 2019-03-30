رئيس الهيئة العامة للكتاب: جراج متعدد الطوابق فى معرض القاهرة للكتاب لحل أزمة التكدس

الإسكندرية أسماء على بدر

استضافت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية اليوم ندوة بعنوان "دور الأستاذ الجامعي في العمل العام" كان المتحدث الرئيسي بها الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب.

بدأت الندوة التي شهدت إقبالا طلابيا كبيرا رغم الطقس السيء، بكلمة نوه فيها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرعاية رئيس الجامعة ونأئب رئيس الجامعة للندوة وإشراف ا.د غادة عبد المنعم موسى للفعالية الثقافية التوعية، مشددا على دور أستاذ الجامعة في خدمة المجتمع وأهمية التواصل معه بشكل إيجابي.

وقال رئيس الهيئة العامة للكتاب إنه على المستوى الشخصي يفتقد المدرج حيث تم انتدابه للهيئة كنائب ثم كرئيس منذ عام ٢٠١٤، كما يفتقد النشر سواء في قطاعات وزارة الثقافة أو دور النشر المصرية خشية تعارض المصالح.

وشرح د. هيثم أن لدكتور الجامعة نصيب الأسد في الهيئة وأن هناك ميزة للأستاذ الجامعي تتمثل في الرغبة والعمل المستمر نحو: التخطيط، والإدارة، والتطوير، لكن في بعض الحالات تعثرت التجربة بسبب سيطرة العقلية النظرية بشكل أكثر.

واشار إلى أنه تتعامل الهيئة مع الروتين بوصفه له شق مفيد فهو يضمن العمل المؤسسي وبالتالي المحاسبة.

وأوضح أن لديه طموح للاستفادة من النقد الذي وجه لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وجعله يضارع معرض فرانكفورت، خاصة وأننا كنا نقيم الأداء كل يومين، وسيتعرف الرواد تدريجيا على بقية أبواب المعرض بدلا من التكدس أمام أول بوابة واحدة مع السعي لتوفير جراج متعدد الطوابق، ونيل دعم مالي من مؤسسات دولية لهذا الجهد الكبير.

من جانبه قال الدكتور أحمد فؤاد أنور منسق الندوة إن الأداء في الهيئة يتم بمجهود شاق ومضن، وأن هناك دوما ضريبة للعمل العام منها حدة الانتقادات والمبالغة فيها فيما يتعلق بتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، أو النشر، خاصة في ظل تكثيف البرنامج الثقافي، ونشر نحو ٦٠٠ عنوان سنويا(من أصل ٢٥٠٠)، بجانب التوجه نحو الكتاب المسموع، والتعاون مع الجامعات ووزارة التربية والتعليم.

وقد حرص د. هيثم على تلقى مقترحات وردود أفعال الطلبة على أنشطة الهيئة شارحا، خطورة تزوير الكتب على الصناعة واقتصاديات النشر، وعلى المحتوى الذي قدم يقدم رؤية محرفة للعمل، والتي تصل للحذف وتغيير العناوين.

وكشف عن سلسلة جديدة موجهه للنشء تعتزم الهيئة التوسع فيها عن التخصصات المختلفة يتولى تأليفها متخصصون بارزون (متطوعون) وتطبع في حجم الجيب بقطع صغير وسعر من ٣- ٥ جنيهات.