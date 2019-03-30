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بالأسماء.. نقابة الأطباء تعلن فوز 100 طبيب بقرض حديثى التخرج

السبت، 30 مارس 2019 04:55 م
بالأسماء.. نقابة الأطباء تعلن فوز 100 طبيب بقرض حديثى التخرج نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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أجرت النقابة العامة للأطباء، على هامش الجمعية العمومية للأطباء القرعة العلنية لاختيار 100 طبيب، للاستفادة من قرض الطبيب، ومقداره 40 ألف جنيه، ويسدد على مدار 40 شهر بدون فوائد بنكية.

وأكدت النقابة فى بيان اليوم، أنه تم اختيار 100 طبيب أساسى و100 أطباء آخرين كاحتياطى من بين الأطباء المتقدمين الذى انطبقت عليهم الشروط .

وأوضحت النقابة أنه فى حالة عدم استيفاء الأطباء الفائزين للأوراق والبيانات المطلوبة سيتم الاختيار من بين الأطباء الاحتياطيين بأولوية الترتيب.

الجدير بالذكر ان قرض الطبيب قيمته أربعون الف جنيه وسيتم إقراضه لـ 100 طبيب وطبيبة أقل من 35 سنة بشرط تقديم وثيقة الزواج.

 
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