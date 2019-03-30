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السفارة الفرنسية تثنى على العندليب فى ذكرى رحيله: سحر ولا يزال يسحر أجيالا

السبت، 30 مارس 2019 01:39 م
السفارة الفرنسية تثنى على العندليب فى ذكرى رحيله: سحر ولا يزال يسحر أجيالا عبد الحليم حافظ
كتبت: إنجى مجدى
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فى ذكرى رحيله الـ42، وجهت السفارة الفرنسية فى القاهرة ثناءا للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، والذى وصفته بأسطورة الأغنية المصرية والعربية.

 

وكتبت السفارة الفرنسية على صفحتها بفيس بوك، السبت، "غادرنا عبد الحليم حافظ فى 30 مارس 1977، أى منذ 42 عاما. فى هذه الذكرى، توجه سفارة فرنسا فى القاهرة ثناءا خاصا لهذا الفنان الذى يعد أسطورة الأغنية المصرية والعربية والذى قدم حفلا فى باريس مع باليه دى كونجريه."

 
وأضافت فى المنشور الذى أرفقته بصور للعندليب خلال رحلته لباريس "العندليب سحر وما زال يسحر أجيالا من المستعمين المصريين والعرب بل وأيضا الفرنسيين، فأغانيه الرومانسية الفريدة تظل مرجعا لا غنى عنه فى موسوعة الغناء العربى".
 
 
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العندليب

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باريس




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