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رئيس مصر للطيران: زى رسمى جديد لطاقم الركب الطائر يلائم مستوى الخدمة

الجمعة، 29 مارس 2019 03:22 م
رئيس مصر للطيران: زى رسمى جديد لطاقم الركب الطائر يلائم مستوى الخدمة طاقم جديد لمصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران، بتغيير الزي الرسمي الخاص بطاقم الركب الطائر من فرق الضيافة الجوية إلى زي جديد، يلائم مستوى التطوير في الخدمة، ويعزز من جعل الناقلة الوطنية الرائدة في المنطقة باعتبارها أحد أعرق شركات الطيران في العالم

صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران.

 

وأضاف الطيار أحمد عادل، على هامش احتفالية أقيمت في مطار القاهرة الدولي، بوصول أول طائرة دريملاينر من طراز (بوينج 787-9)، بأن هذا العام هو عام عام التغيير، وأن من أبرز إستراتيجية الشركة، طرح طائرات ووجهات جديدة، وأيضا زي رسمي جديد للركب الطائر يلائم مستوى التطوير في الخدمة، مؤكدا أن الشركة تخطو خطى ثابتة نحو التطور والتحديث، وتواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهـاية عـام 2020 ضـم "33" طـائرة جـديدة" (6) طائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

 

وقامت مصر للطيران باختيار الزي الجديد، ليكون بديلا عن الزي الحالي، ومن المقرر أن يتم تعميمه تدريجيا على كافة الرحلات التي تسيرها الشركة الوطنية، محليا وعالميا، وذلك بالتزامن مع الطائرات الجديدة التي انضم أولها إلى أسطول مصر للطيران أمس، من طراز( بوينج 787-9) المعروفة بطائرة الأحلام.


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مصر للطيران

الركب الطائر

الطيار أحمد عادل




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