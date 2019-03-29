التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

كتب محمود طه حسين

تنطلق غدا السبت ، امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج، بعدما انهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات ، حيث تم وضع أسئلة الامتحانات وتوصيلها إلى مقراتها فى الأماكن التى تعقد فيها امتحانات تمهيدا لوصولها إلى لجان السير فى موعدها المحدد لها.

وصرح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والتي سيتم عقدها في 196 سفارة وقنصلية بعدد 49 ألف و941 طالب ، مضيفا أن امتحانات الدور الأول للمصريين في الخارج ستكون الأسبوع المقبل، على أن تكون امتحانات الدور الثاني بداية من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة ، أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقا للجداول التي أصدرتها الإدارة العامة للإمتحانات، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الامتحانات من حيث اليوم والزمن والمدة، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول.

من جانبه، أعلن السفير ناصر حمدى ، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية ، انتهاء استعدادات السفارة والمكتب الثقافي المصرامتحانات أبناؤنا في الخارج في جميع انحاء المملكة العربية السعودية والتي ستجرى اعتبارا من اليوم السبت الموافق 30/3/2019م لعددما يقرب من ثلاثة وثلاثون ألف طالب وطالبة من أبناء الجالية المصرية، بدءاً من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، كما تشمل الامتحانات، التي تجري تحت إشراف المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية في الرياض، طلاب التعليم العام والتعليم الأزهري.

وأعلن السفير الانتهاء من كافة الاستعدادات التي تكفل توفير سبل الراحة والهدوء، بما يعين الطلاب على أداء الامتحانات في جو ملائم، وذلك رغم ضخامة الأعداد المتواجدة في مقر لجنة الامتحانات، والتي تزيد عن عشرة ألاف طالب وطالبة بمدينة الرياض فقط ، وسبعة ألاف طالب وطالبة بمدينة جدة، إلا أن الاستعداد المبكر للامتحانات، والتواصل الدائم من قبل المكتب الثقافي المصري مع أولياء الأمور، ساهم في توفير أجواء من الهدوء والسكينة للطلاب وذويهم.

وقال الدكتور أشرف العزازى، المستشار المصرى، رئيس البعثة التعليمية المصرية لدى المملكة العربية السعودية، إن الاستعداد للامتحانات بدأ في وقت مبكر للغاية، سواء من حيث اختيار وتجهيز مقار الامتحانات، و إعداد كشوف الطلاب الممتحنين وتصنيفها وفقا للصف الدراسي، واللغة التي سيؤدي بها الطالب الامتحانات، ثم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب، وإعداد خرائط إرشادية توضح كيفية الوصول لمقر اللجنة، وأبواب الدخول الخاصة بكل مرحلة دراسية علاوة على الخدمة الرقمية الالكترونية المتوفرة على موقع المكتب الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية التى ساهمت بنسبة كبيرة في التيسير على الطلاب وأولياء الأمور .

وأوضح العزازى ، أنه تم تشكيل لجنة " لحل الأزمات والمشاكل" من أعضاء المكتب الثقافي وأعضاء من الجهة المتعاقد معها وذلك بهدف حل المشاكل فورياً سواء كانت تعليمية أو تنظيمية دون تصدير المشكلات لأية جهة أخرى، كما شٌكلت لجنة مركزية لمتابعة اللجان الخارجية بالمدن المختلفة وحل جميع المشاكل التي تطرأ، كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة لجان جميع المناطق الأخرى ، مشيرا الى أن السعودية تضم أكبر عدد من الطلاب المصريين عبر العالم.