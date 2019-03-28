وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تتوجه لواشنطن لإجراء محادثات مع نظيرها الأمريكى

سول (أ ش أ)

توجهت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-وها إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس، للمشاركة فى منتدى للأمم المتحدة وإجراء محادثات مع نظيرها الأمريكى مايك بومبيو.

وأشارت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه الذى يجمع بين الوزيرين منذ أن فشلت قمة هانوى التى جمعت بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى.

وأثارت بعض وسائل الإعلام احتمالية حدوث خلاف بين سول وواشنطن بشأن الاستراتيجية المتبعة فى أعقاب قمة هانوي؛ لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى بين الكوريتين.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية قد صرحت للصحفيين قبل وقت قصير من مغادرتها مطار إنتشون الدولي: "نحن نخطط لمشاركة تصوراتنا بشأن التطور الذى شهدته الأوضاع حتى الآن ومناقشة الكيفية التى سيقوم بها الطرفان بالتنسيق مع بعضهما البعض للمُضى قُدما... أعتقد أنه سوف يكون اجتماعا جيدا".

ومن المقرر أن تلقى كانج، بومبيو فى العاصمة الأمريكية واشنطن عقب مشاركتها فى اجتماع وزارى للأمم المتحدة حول حفظ السلام فى نيويورك.

ويتوقع مسئولون كوريون جنوبيون بأن تكون محادثات كانج وبومبيو بماثبة فرصة لتبديد المخاوف المتعلقة بتنسيق الحلفاء حيال قضية كوريا الشمالية.