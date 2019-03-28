"هيئة وادى النيل" : وصول أول رحلة نهرية سياحية إلى وادى حلفا

وأوضح نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، اليوم الخميس، أن هذه الرحلة تعد بمثابة تشغيل تجريبي لهذا الخط الجديد الذي توقف منذ عشرات السنين، مؤكدا أن كافة الأجهزة المعنية قدمت الدعم لنجاح الرحلة، والتى من المقرر أن يتم تشغيلها بشكل منتظم في أوائل شهر مايو المقبل، موضحا أن عدد من القيادات بميناء وادي حلفا كان في انتظار ركاب الرحلة وعلى رأسهم معتمد حلفا الدكتور الأمير الجداوي.



ومن جانبه أوضح جعبد الناصر قناوى، رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية المالكة للعائمة لافلانوزدونيل الدهبية، أنها تحتوي 7كبائن مما يعني أنها تستوعب نحو 15 راكب فقط، موضحا أن هذه الرحلة كانت تستهدف التعرف على الخط الجديد لتفادي اي مشكلات تعرقل سير العائمة في الرحلات المقبلة، مؤكدا أن فكرة تشغيل الخط الجديد جاءت لتلبية رغبة السائحين الذين يرغبون في التعرف على المناطق الأثرية بالسودان وابرزها الحضارة المروية.









ومن جانبه أوضح جعبد الناصر قناوى، رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية المالكة للعائمة لافلانوزدونيل الدهبية، أنها تحتوي 7كبائن مما يعني أنها تستوعب نحو 15 راكب فقط، موضحا أن هذه الرحلة كانت تستهدف التعرف على الخط الجديد لتفادي اي مشكلات تعرقل سير العائمة في الرحلات المقبلة، مؤكدا أن فكرة تشغيل الخط الجديد جاءت لتلبية رغبة السائحين الذين يرغبون في التعرف على المناطق الأثرية بالسودان وابرزها الحضارة المروية.