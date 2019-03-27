تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 10 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحا عدد 17.570 نقطة ليصل إلى مستوى 5555.86 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحا عدد 26.220 نقطة ليصل إلى مستوى 5926 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% خاسرا عدد 0.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4851.39 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 57 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون دينار كويتى عبر 2290 صفقة.

وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، أعقبه قطاعى النفط والغاز والاتصالات بنسبة 0.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "الأنظمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه سنام بنسبة 9.75%، ثم الرأى بنسبة 6.38%، فيما تصدر سهم "الديره" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم مراكز بنسبة 9.09%، ثم بيان بنسبة 6.60%.