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الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:36 م
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جمعية القلب الأمريكية: خفض الوزن يساعد فى ضبط السكر و ضغط الدم

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:01 م
جمعية القلب الأمريكية: خفض الوزن يساعد فى ضبط السكر و ضغط الدم اتباع نمط غذائى صحى يحمى من النوبات القلبية
كتبت أمل علام
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قالت جمعية القلب الأمريكية فى تقرير لها صدر مؤخرا، إن التوصيات الجديدة التي أصدرها مؤخرا فريق من خبراء الصحة، تشير إلى أن اتباع نظام غذائي له هدف مختلف يعتمد على الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

اتباع نمط غذائى صحى يقلل خطر الاصابة بالنوبة القلبية
اتباع نمط غذائى صحى يقلل خطر الاصابة بالنوبة القلبية

وأكدت جمعية القلب الأمريكية، على أن اتباع نظام غذائي صحي ومغذ، يمكن أن يلعب دوراً هائلاً في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مثل هذا النظام الغذائي يمكن أن يساعد أيضا في  خفض الوزن، وارتفاع الكوليسترول في الدم، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

وتنصح التوصيات، بالاستهلاك العالي من الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة و الخضروات الخالية من الدهون، أو البروتين الحيواني (يفضل الأسماك)، والأنظمة الغذائية المستندة إلى النباتات.

وأضافت جمعية القلب الأمريكية، إن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​ليس في الواقع نظامًا غذائيًا معينًا، بل هو انعكاس لعادات الأكل الشائعة في العديد من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، تشترك في العديد من الخصائص مع النظام الغذائي المعروف باسم DASH، أو النهج الغذائى لوقف ارتفاع ضغط الدم، الموصوفة في كثير من الأحيان للمساعدة في خفض ضغط الدم.

الطعام الصحى يحمى من النوبات القلبية
الطعام الصحى يحمى من النوبات القلبية

فالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​يشمل الاستخدام المنتظم لزيت الزيتون، وكمية منخفضة إلى معتدلة من الأسماك، والدواجن، والاستهلاك النادر للحوم الحمراء، ومنتجات الألبان.

كما توصي الإرشادات بالحد من اللحوم المصنعة والكربوهيدرات المكررة وجميع أنواع المشروبات المحلاة، بسبب ارتباطها بزيادة خطر الوفاة وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ولاحظ مؤلفو الإرشادات أيضا أن بعض الوجبات الغذائية الشائعة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أشكال مختلفة من الكربوهيدرات غنية بالدهون عالية البروتين، قد تم ربطها بالموت المبكر في العديد من الدراسات.

 


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