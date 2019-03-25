"مياه القناة" تنظم رحلات للأئمة والوعاظ وطلاب المدارس لمحطة أبو صوير

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قامت شركة مياه القناة، بتنظيم رحلات إلى محطات المياه تضمنت الأئمة والوعاظ، ورحلة لطلبة مدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الفنية لمحطة أبوصوير الكبرى، تم خلالها شرح مراحل تنقية المياه إبداء من مآخذ المياه وحتى خروج مياه الشرب بعد مرورها، بكافة المراحل وإجراء تحليلات المعمل الموجود بالمحطة ومطابقتها للمواصفات، وذلك فى إطار إهتمام المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناه بتفعيل الأسبوع المائى.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لشركة مياه القناة، أنة تم الرد على التساؤلات خلال الزيارة، والتى تؤكد على الإهتمام بإنتاج كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات والتنسيق مع صحة البيئة بوزارة الصحة، وأن هذا يأتي هذا فى إطار فعاليات الأسبوع المائي والذى تعددت أنشطته بندوات المدارس والأمسيات وعظات الكنائس، والندوات والورش الثقافية، وعرض قصة سلمى ومراحل تنقية المياه فى إطار تضافر كافة الجهود لإنجاح الحملة.