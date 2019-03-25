محافظ المنيا: الانتهاء من رصف 3 شوارع بمدينة سمالوط بتكلفة 4.5 مليون جنيه

المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تٌولي قطاع الرصف اهتمامًا كبيرًا لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية طبقًا لخطة موضوعة مسبقًا، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من أعمال رصف 3 شوارع بمدينة سمالوط، بتكلفة حوالي 4 مليون و500 ألف جنيه، في إطار خطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة، لتيسير حركة المرور للسيارات، وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

و شدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء، بضرورة متابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها، والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي للخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح مدحت القاضي رئيس المركز، أن الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها هي (سعد زغلول - المدارس - العهد الجديد)، مشيرا إلي البدء في رفع كفاءة شارع الصفصافية ، تسهيلا على المارة لحين الانتهاء من توصيلات المياه والغاز الطبيعي وإدراجه في خطة الرصف.