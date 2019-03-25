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صور..ترامب يوقع مرسوما رئاسيا للاعتراف بضم الجولان لسيادة إسرائيل

الإثنين، 25 مارس 2019 06:18 م
صور..ترامب يوقع مرسوما رئاسيا للاعتراف بضم الجولان لسيادة إسرائيل ترامب
كتب إبراهيم حسان
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وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، مرسوما رئاسيا، يعترف بضم الجولان لسيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلية.

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من جانبه، وصف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قرار الرئيس الأمريكى بـ"التاريخى".

وتأتى الخطوة الأمريكية بعد أيام من تغريدة أطلقها الرئيس الأمريكى، أكد فيها أنه حان الوقت للاعتراف بسيادة الدولة العبرية على هضبة الجولان، فى تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولى.

وقد أثارت التغريدة حالة من الجدل الدولى، حيث أعرب قطاع كبير من دول العالم، ومن بينهم حلفاء واشنطن فى أوروبا والشرق الأوسط، عن استيائهم من القرار، معتبرين إياه انتهاك جديد للشرعية، واستمرارا للنهج الأحادى الذى يتبناه الرئيس الأمريكى فى العديد من القرارات.

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